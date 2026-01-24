visite guidate e gratuite agli scavi archeologici di piazza costa

Partecipa alle visite guidate gratuite agli scavi archeologici di piazza Costa, dedicate alla scoperta della Basilica di Vitruvio. Le visite sono programmate oggi alle 15 e alle 15:45, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il sito e la sua storia in modo approfondito e senza costi. Un’occasione per approfondire il patrimonio archeologico della zona con guide esperte.

Tutti alla scoperta della Basilica di Vitruvio: previste visite guidate, gratuite, agli scavi archeologici di piazza Costa, oggi (alle 15, 15.45 e 16.30 e domani, domenica 25 aprile (10, 10.45 e 11.30). "Le spiegazioni – fanno sapere dal Comune – saranno curate dagli archeologi della cooperativa adArte e offriranno l’opportunità di conoscere da vicino una delle scoperte più rilevanti degli ultimi anni. Pur non essendo previsto l’accesso diretto all’area di scavo, i partecipanti potranno osservare i ritrovamenti dall’esterno, ascoltare le illustrazioni degli esperti e comprendere il valore storico, archeologico e culturale del sito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ripartono le escursioni nelle Grotte di Montevicoli: via alle visite guidate gratuiteLe Grotte di Montevicoli riaprono al pubblico con visite guidate gratuite, riprendendo il percorso di valorizzazione di questa importante attrazione naturale di Ceglie Messapica.

Leggi anche: Tour cicloturistico tra masserie e sapori: degustazioni gratuite e visite guidate

