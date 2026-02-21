Verde mare e fiume | il programma di Pettinari per una Pescara città resiliente

Domenico Pettinari ha presentato un programma che punta sulla tutela di verde, mare e fiume, elementi fondamentali per Pescara. La sua proposta prevede interventi concreti per migliorare la qualità dell’ambiente e rafforzare la resilienza cittadina. Tra le iniziative, l’attenzione alle aree verdi e ai corsi d’acqua, con progetti già avviati per riqualificare alcune zone della città. Pettinari ha illustrato le sue priorità in un incontro pubblico tenutosi ieri.

Ripristino dei collegamenti marittimi con i Balcani, fiume Pescara balneabile e rilancio del porto tra le priorità. Ma anche il Piano per il verde urbano, la tutela delle riserve, i corridoi ecologici e il consumo di suolo zero. Tra le azioni previste da Pettinari anche un gemellaggio con Parigi Ambiente, mare e fiume come architravi del programma elettorale. Si concentra su questi temi il programma elettorale diDomenico Pettinari, candidato sindaco della coalizione civica indipendente “Pettinari Sindaco”, alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo. Tanti i temi presentati alla stampa alla presenza del consigliere comunale Massimiliano Di Pillo e di alcuni candidati, tra cui Giovanni D’Andrea. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti.

