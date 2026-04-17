A Bologna, il funerale di un bambino deceduto dopo essere caduto da una finestra si è svolto oggi. La cerimonia si è tenuta in una chiesa della città, con una bara bianca e numerosi mazzi di fiori dello stesso colore. Sono presenti familiari e amici, che hanno assistito al rito funebre in un clima di grande dolore. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ancora scossa dall’accaduto.

Bologna, 17 aprile 2026 – Una bara bianca, piccola piccola. E mazzi di fiori dello stesso colore. Al cimitero di Borgo Panigale, tanti cittadini pakistani hanno voluto salutare per l’ultima volta il piccolo Muhammad Hussain Salar, un anno e mezzo appena, precipitato dalla finestra di casa sua al Pilastro venerdì scorso. Il presidente della comunità islamica Yassine Lafram ha pregato per la famiglia, alla presenza anche dell’assessore Daniele Ara e del presidente del quartiere San Donato San Vitale Andrea Serra. “Era doveroso essere qui oggi - ha detto Ara -, perché oggi c’è un bolognese in meno ”. La sepoltura del piccolo Muhammad ha fatto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una bara bianca e un dolore immenso al funerale del bambino precipitato dalla finestra a Bologna

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