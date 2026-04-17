Un volo diretto collegherà Venezia a Pechino

A partire da luglio, sarà disponibile un nuovo volo diretto tra Venezia e Pechino. La tratta sarà gestita dalla compagnia aerea Air China e collegherà l’aeroporto Marco Polo di Tessera con la capitale cinese. L’operativo si inserisce tra le rotte internazionali dell’aeroporto veneziano, offrendo un collegamento senza scali tra le due città. La novità riguarda sia le partenze che gli arrivi da e verso Pechino.

Dal mese di luglio sarà attivato un nuovo collegamento aereo diretto Venezia-Pechino, operato da Air China da e per l'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'annuncio è arrivato dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine della XVI sessione della Commissione economica mista Italia-Cina.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Aeroporto Catania: Delta riprende volo diretto per New YorkRiparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines da Catania per l’aeroporto JFK di New York. Nord Sardegna: 6,8 milioni di posti e volo diretto USAL’estate 2026 si preannuncia come la stagione più densa di sempre per gli scali del nord Sardegna, con un’offerta totale di 6,8 milioni di posti... Contenuti di approfondimento Venezia-Pechino, nuovo volo diretto: si rafforza il ponte tra Italia e CinaNuovo volo diretto Venezia-Pechino con Air China: rafforzati i collegamenti tra Italia e Cina, crescita per turismo ed economia. nordest24.it Air China raddoppia da Venezia: decolla a luglio il nuovo volo per PechinoVenezia e Cina ancor più vicine: decollerà infatti il prossimo luglio il nuovo collegamento diretto di Air China dal Marco Polo verso Pechino. travelquotidiano.com