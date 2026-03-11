Nord Sardegna | 6,8 milioni di posti e volo diretto USA

Nell’estate del 2026, gli aeroporti del Nord Sardegna offriranno complessivamente 6,8 milioni di posti disponibili. La stagione prevede anche l’introduzione di voli diretti verso gli Stati Uniti, aumentando le possibilità di collegamenti internazionali per i viaggiatori. La pianificazione di queste rotte e capacità è stata annunciata dalle autorità aeroportuali della regione.

L’estate 2026 si preannuncia come la stagione più densa di sempre per gli scali del nord Sardegna, con un’offerta totale di 6,8 milioni di posti disponibili. Si tratta di un aumento del +9% rispetto all’anno precedente, distribuito su una rete di 173 collegamenti verso 98 destinazioni, tra cui 75 internazionali e 23 domestiche. La programmazione invernale è già attiva e punta a superare i record del 2025, con l’ingresso di due nuove compagnie aeree e l’apertura di 19 rotte inedite. Per la prima volta nella storia dell’aviazione sarda, verrà attivato un volo diretto che collega l’isola agli Stati Uniti, segnando un punto di svolta nelle relazioni commerciali e turistiche transatlantiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

