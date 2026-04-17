Recenti studi hanno dimostrato che un test del sangue che analizza il DNA circolante può individuare con maggiore precisione la presenza residua di leucemia acuta mieloide rispetto alle tecniche di biopsia tradizionali. Questa novità permette di ridurre l’uso della biopsia del midollo osseo, spesso richiesta per il monitoraggio della malattia. La ricerca si basa su un metodo che sfrutta l’analisi del DNA libero nel sangue, offrendo potenzialmente un’alternativa meno invasiva.

AGI - Un test del sangue basato su DNA circolante è in grado di rilevare la presenza residua di leucemia acuta mieloide con maggiore sensibilità rispetto ai metodi clinici tradizionali, riducendo la necessità di biopsie del midollo osseo. È quanto emerge da uno studio guidato da Yuxuan Wang e Lukasz P. Gondek della Johns Hopkins University School of Medicine, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Il nuovo approccio, denominato v96, è un test personalizzato che consente di monitorare fino a 96 mutazioni specifiche per paziente nel DNA tumorale. Applicato a 30 pazienti sottoposti a trapianto di...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un test del sangue rileva la leucemia meglio della biopsia

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