Colonscopia addio? Il nuovo test delle feci rileva il 90% dei tumori del colon-retto
Un nuovo test delle feci promette di rilevare fino al 90% dei tumori del colon-retto, una delle principali cause di mortalità oncologica nel mondo. La colonscopia, finora considerata il metodo più efficace, potrebbe essere affiancata o sostituita da questa nuova procedura. Il cancro del colon-retto rappresenta circa il 10% di tutte le morti per tumore a livello globale.
Il cancro del colon-retto rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica a livello globale, posizionandosi tra le seconde in termini di decessi correlati ai tumori. La diagnosi precoce resta però un fattore decisivo: quando individuato in fase iniziale, questo tipo di tumore può essere trattato con buone possibilità di successo. Il problema principale resta l’accesso agli screening. Le colonscopie, attualmente considerate il metodo più efficace, sono spesso percepite come invasive, costose e poco pratiche. Questo porta molte persone a rimandare o evitare i controlli, con conseguenze potenzialmente gravi sulla diagnosi tempestiva. 🔗 Leggi su Cibosia.it
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