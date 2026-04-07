Recentemente è stato presentato un nuovo test del sangue a basso costo in grado di individuare vari tipi di tumore, malattie del fegato e altre anomalie attraverso l’analisi del DNA circolante. Il metodo, facile da eseguire, promette di offrire una soluzione più accessibile rispetto ai test tradizionali, permettendo di rilevare precocemente diverse condizioni mediche senza ricorrere a procedure più invasive o costose.

Una promessa entusiasmante: intercettare diversi tipi di tumore, ma anche malattie del fegato e altre anomalie con un semplice ed economico test del sangue. A svilupparlo sono stati gli scienziati dell’UCLA e, nei primi studi, il test che analizza i frammenti di Dna circolanti nel sangue si è dimostrato promettente. Il nuovo test, chiamato MethylScan e descritto su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, potrebbe offrire un approccio efficace e accessibile per la diagnosi precoce delle malattie e un monitoraggio completo della salute. “La diagnosi precoce è fondamentale”, ha affermato Jasmine Zhou, autrice senior dello studio, professoressa di patologia e medicina di laboratorio e ricercatrice presso l’UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Test del sangue low cost che rileva tumori e malattie dal Dna circolante

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