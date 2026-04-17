Un solo biglietto per più destinazioni | Volotea e ITA Airways lanciano il codeshare

Il 15 aprile 2026 entra in vigore un accordo di codeshare tra due compagnie aeree italiane. Questa collaborazione permette ai passeggeri di acquistare un solo biglietto per viaggiare verso più destinazioni, collegando le rotte di entrambe le società. La partnership riguarda voli operati da entrambe le compagnie, che potranno vendere posti disponibili sui voli dell’altra. L’accordo coinvolge voli in partenza da un aeroporto principale, con possibilità di raggiungere destinazioni aggiuntive.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Volotea, la compagnia aerea che collega le città europee di piccole e medie dimensioni, e ITA Airways, il vettore aereo italiano di riferimento, annunciano il lancio del loro accordo di codeshare bilaterale, con decorrenza 15 aprile 2026. Si tratta di una nuova tappa della partnership strategica tra le due compagnie, volta a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Europa. Grazie al codeshare le due compagnie aeree amplieranno ulteriormente le opportunità di viaggio e offriranno ai passeggeri una rete combinata capillare che vanta fino a 104 combinazioni disponibili (O&D). L’accordo si basa sull’attuale network...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Dopo aver pagato il biglietto Volotea applica sovrapprezzo per il carburante: polemica su Fair Travel PromiseDiversi passeggeri della compagnia low-cost spagnola Volotea hanno riferito di aver ricevuto un sovrapprezzo di circa 7-9 euro dopo l'acquisto del biglietto ... fanpage.it

Volotea chiede un extra prima della partenza per il caro carburante: passeggeri costretti a pagare un’integrazione fino a 9 euro per tratta per i biglietti già acquistatiLa compagnia low-cost richiede fino a 9 euro per tratta ai passeggeri che avevano già acquistato i biglietti. Scoppia la polemica. ilfattoquotidiano.it

I passeggeri di Volotea sono stati presi in contropiede dalla richiesta di pagamento di un sovrapprezzo sul biglietto per il caro carburante. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sovrapprezzi-caro-carburante-compagnia-chiesto-extra-passeggeri-872196.htmlut - facebook.com facebook

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