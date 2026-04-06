Emergenza a Genova | atterra il gigante di Ita Airways da New York

Nella mattinata di oggi, un Airbus A330-900neo di Ita Airways proveniente da New York ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Genova. L’aereo, decollato dall’aeroporto John F. Kennedy, ha avuto un guasto tecnico durante il volo, che ha reso necessario un atterraggio d’emergenza intorno alle sei. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità aeroportuali per le verifiche del caso.

Un Airbus A330-900neo di Ita Airways è atterrato in emergenza all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova questa mattina, intorno alle sei, a causa di un guasto tecnico durante il volo proveniente dall’aeroporto John F. Kennedy di New York e diretto a Roma Fiumicino. La manovra di discesa è stata completata senza incidenti, nonostante le dimensioni del velivolo, definito un gigante dei cieli, che non viene solitamente utilizzato per i collegamenti con lo scalo ligure. Il dirottamento è avvenuto per motivi precauzionali, come specificato in un comunicato ufficiale della compagnia aerea. La gestione logistica di un velivolo oversize. L’operazione ha presentato una complessità tecnica rilevante poiché l’Airbus A330-900neo è considerato oversize rispetto ai parametri abituali del Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Genova: atterra il gigante di Ita Airways da New York Volare coni cani: con ITA Airways da quest'estate anche i pet sopra il 30 kg viaggeranno in cabinaL’estate 2026 sarà, secondo quando annunciato dalla compagnia aerea italiana, la prima in cui verrà attivato il servizio Large Pet Friendly, che... L’annuncio di Ita Airways: “Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabina”Ita Airways annuncia che entro la prossima estate si potranno portare i cani di taglia medio grande in cabina. Si parla di: Emergenza cherosene, da Ryanair a Lufthansa le compagnie che potrebbero tagliare i voli. Aereo partito da New York atterra a Genova per un'emergenza carburante, sarebbe dovuto arrivare a RomaIl volo, operato da Ita Airways, ha effettuato la discesa sulla pista del Cristoforo Colombo questa mattina all’alba ... primocanale.it New York-Roma, volo Ita atterra a Genova per un'emergenza: AZ 00609 dirottato all’ultimo e sceso alle 6.22Partito dal John F. Kennedy International Airport e diretto a Aeroporto di Roma-Fiumicino, ha cambiato rotta poco prima dell’arrivo. Tra le ipotesi un problema di carburante, nessuna conseguenza per i ... lavocedigenova.it