Mateta Juventus torna a essere al centro della discussione, dopo le recenti settimane di incertezza. Dopo la battuta d’arresto fronte En-Nesyri, i bianconeri mostrano nuovo interesse per il calciatore francese, ma con una condizione particolare. La situazione rimane in evoluzione, ed è importante analizzare attentamente le mosse della società e le possibilità di un suo approdo a Torino.

Mateta Juventus: il francese riprende quota dopo il freddo dei giorni scorsi. Condizione necessaria: il tempo deve abbassare le pretese inglesi. La Juventus è costretta a rimescolare le carte del proprio mazzo in queste ore frenetiche, riattivando piste che sembravano essersi raffreddate. Di fronte alle incertezze emerse sul fronte principale, torna prepotentemente d’attualità un nome che era scivolato nelle retrovie delle preferenze. Secondo l’approfondimento odierno di Tuttosport, il profilo di Jean-Philippe Mateta potrebbe diventare di nuovo un’opzione concreta per l’attacco di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juventus, non è finita qui: dopo la brusca frenata fronte En-Nesyri i bianconeri tornano sul francese! A una condizione

En-Nesyri Juventus, si può chiudere ad una condizione particolarmente vantaggiosa per i bianconeri. Le novitàEn-Nesyri alla Juventus potrebbe diventare realtà con una trattativa che si avvicina alla conclusione, grazie a una condizione favorevole per i bianconeri.

Calciomercato Juve, preso En-Nesyri ora spunta una nuova squadra per Mateta. Ecco dove potrebbe trasferirsi il franceseNel calciomercato della Juventus, dopo l'acquisto di En-Nesyri, si fa avanti anche la possibile cessione di Mateta.

