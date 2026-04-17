Un posto al sole è l'appuntamento fisso per milioni di spettatori dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. C'è chi commenta attraverso i social quanto visto nelle puntate, chi telefona all'amica per parlare delle scelte di Raffaele, di Roberto e Marina e chi da anni li considera parte della propria famiglia. Nonostante i 30 anni appena compiuti, UPAS non mostra segni di cedimento e continua ad andare in onda anche nella settimana dal 20 al 24 aprile. Prima di scoprire quello che ci aspetta, vediamo dove eravamo rimasti. Raffaele si sta rendendo conto che la sua decisione di rimanere al lavoro sta logorando il suo matrimonio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 aprile

Un Posto al Sole, Manuela sfida la gemella: scelta che cambia tutto dal 20 al 24 aprile

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