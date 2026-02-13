Un Posto al sole le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026

Un Posto al Sole torna in tv dal 16 al 20 febbraio 2026, portando nuove storie e tensioni tra i personaggi principali. La soap napoletana, trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì, continuerà a raccontare le vite di amici e famiglie, con episodi che promettono colpi di scena e decisioni importanti. Tra i protagonisti si intensificano i conflitti e le scelte che potrebbero cambiare il corso delle loro giornate.

Un Posto al Sole tornerà in onda lunedì 16 febbraio 2026 per una nuova settimana in compagnia della storica telenovela ambientata a Napoli, tra palazzo Palladini e il caffè Vulcano. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Silvia ha deciso di dare un'altra occasione a Gianluca offrendogli un lavoro. Nonostante l'intervento di Raffaele l'incontro tra Eleanor e la famiglia Buonocore non ha l'esito sperato: la donna pensava di riuscire a incontrare i familiari del fratellastro, nato da una relazione del nonno durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026 Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026 Questa settimana, a Un Posto al sole, succedono molte cose a Napoli. Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026 La soap italiana ambientata a Napoli torna con le anticipazioni della prossima settimana. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Nunzio divide Rossella! Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni (2-6 febbraio 2026): Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026; Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 febbraio 2026. Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amicaLe trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizia sconvolgente, il portiere scopre che Mrs Price sta per tornare a casa. libero.it Un Posto al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2026: Gianluca ha una nuova chance al Vulcano ma un'ombra oscura lo minacciaCosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2026 su Rai3? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. msn.com : il postino Pino va avanti con la sua vita, ma Rosa... come reagirà Dubbi Conflitti Ne parliamo nel post: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/un-posto-al-sole-pino-va-avanti-con-la-sua-vita-rosa-come-reagira-anticipazioni/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.