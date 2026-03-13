un posto al sole le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 marzo 2026

Lunedì 16 marzo 2026 ripartirà l'appuntamento con UPAS - Un Posto al Sole, la soap opera tutta italiana ambientata a Napoli e arrivata alla trentesima stagione. Prima di scoprire nelle prossime schede quello che ci aspetta nelle puntate dal 16 al 20 marzo, vediamo dove eravamo rimasti. Eduardo ha uno scatto d'ira nei confronti di Giulia, non sopporta la pressione e le attenzioni di tutti che lo considerano un malvivente. Ornella è tornata a Napoli ma i rapporti con Raffaele sono ancora freddi, nel frattempo la dottoressa ha iniziato un corso di spagnolo. I preparativi per le imminenti nozze agitano Manuela, mentre una persona del suo passato sta tentando di rientrare nella vita sua e della sorella Micaela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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