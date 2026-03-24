L’istituto alberghiero Malatesta di Rimini torna a mettersi in mostra con una nuova iniziativa che punta insieme su formazione, territorio e raccolta fondi. Si chiama "Assaggia una Regione – A tavola con le Regioni d’Italia" ed è un ciclo di cene tematiche organizzate dal ristorante didattico Pandolfo, dove gli studenti saranno protagonisti affiancati dai loro docenti chef e maître. Il calendario delle cene prevede tre appuntamenti, tutti alle 20 nella Sala Muratori dell’istituto e, quando possibile, anche nel giardino. Dopo il primo appuntamento del 20 marzo scorso con la Sardegna, si prosegue il 17 aprile con il Lazio e si chiude l’8 maggio con la Puglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A tavola con le Regioni. Studenti protagonisti tra cucina e solidarietà

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