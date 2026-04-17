Pitone reale di oltre un metro nelle campagne di Lugo | la paura l’allarme e la cattura

Nelle campagne di Lugo, nel tardo pomeriggio di martedì, i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina hanno rinvenuto e recuperato un pitone reale lungo circa un metro e 20 centimetri. La presenza del serpente ha generato allarme tra la popolazione locale, che ha segnalato l’animale alle autorità. La cattura è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, senza incidenti per le persone o per l’animale.

Ravenna, 17 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di martedì scorso i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina hanno recuperato, nelle campagne lughesi, un pitone reale della lunghezza di circa un metro e 20 centimetri. I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius (o pitone reale) di colorazione ancestrale. La specie Python regius. La specie Python regius è inserita nell’Appendice II della Convenzione Cities che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione. Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato trasportato a Marina di Ravenna presso il Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze etologiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pitone reale di oltre un metro nelle campagne di Lugo: la paura, l’allarme e la cattura Notizie correlate Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermiaUn pitone reale ìPython regius’ lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato di ipotermia nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. Portavalori, commando braccato: la fuga a piedi nelle campagne e l'inseguimento dei carabinieri. La cattura di due banditiSono foggiani i due banditi sottoposti a fermo dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce per l'assalto ad un portavalori commesso questa... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: VIDEO - Virgilio. Pitone reale di oltre un metro nelle campagne di Lugo: la paura, l’allarme e la catturaA recuperare il rettile della specie Python regius sono stati i carabinieri del Reparto biodiversità di Punta Marina ... ilrestodelcarlino.it Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermiaUn pitone reale ìPython regius' lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato di ipotermia nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. Sono stati i ... lapresse.it