Pitone reale di oltre un metro nelle campagne di Lugo | la paura l’allarme e la cattura

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle campagne di Lugo, nel tardo pomeriggio di martedì, i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina hanno rinvenuto e recuperato un pitone reale lungo circa un metro e 20 centimetri. La presenza del serpente ha generato allarme tra la popolazione locale, che ha segnalato l’animale alle autorità. La cattura è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, senza incidenti per le persone o per l’animale.

Ravenna, 17 aprile 2026 –  Nel tardo pomeriggio di martedì scorso i  carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina hanno recuperato, nelle campagne lughesi, un pitone reale della lunghezza di circa un metro e 20 centimetri. I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius (o pitone reale) di colorazione ancestrale. La specie Python regius. La specie Python regius è inserita nell’Appendice II della Convenzione Cities che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione. Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato trasportato a Marina di Ravenna presso il Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze etologiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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