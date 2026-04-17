Un pitone lungo oltre un metro ritrovato in piena campagna | indagini in corso

Martedì pomeriggio, i Carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina hanno recuperato un pitone lungo oltre un metro nelle campagne di Lugo. L’animale è stato trovato in un'area aperta, lontano da abitazioni o zone densamente popolate. Le autorità stanno conducendo le indagini per stabilire come sia finito in quel luogo e se ci siano altre situazioni simili nella zona. Al momento non sono stati segnalati altri rinvenimenti di serpenti di questa specie.

Un pitone lungo oltre un metro in piena campagna: è l'animale che martedì pomeriggio è stato recuperato dai Carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina nelle campagne di Lugo. I militari esperti hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius, o pitone reale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po: indagini in corsoMacabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Polesine Zibello, nel Parmense, dove uno scheletro umano è stato rinvenuto in un’area golenale del... Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo: è un pitone reticolato da record di oltre 7 metriSull'isola di Sulawesi è stata trovata una femmina di pitone reticolato lunga 7,22 metri. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Parco Zoo Falconara: biodiversità, conservazione e scoperta da oltre 50 anni; La scelta più difficile. Avellino, non solo presente: adesso si programma (già) il 2027.