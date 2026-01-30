Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po | indagini in corso

Un scheletro umano è stato trovato oggi pomeriggio lungo il fiume Po, a Polesine Zibello, nel Parmense. La scoperta è stata fatta in un’area golenale, e ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. Nessuna pista esclusa, e i carabinieri stanno esaminando i reperti per risalire all’identità della persona.

Macabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Polesine Zibello, nel Parmense, dove uno scheletro umano è stato rinvenuto in un'area golenale del fiume Po. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine per avviare le indagini e mettere in sicurezza la zona. Il ritrovamento è avvenuto in una porzione isolata dell'argine fluviale. Le operazioni di sopralluogo e i primi rilievi sono stati effettuati dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Parma, insieme all'Aliquota operativa del Norm di Fidenza e al personale della stazione di Polesine Zibello. Presente anche l' autorità giudiziaria della Procura di Parma, che coordina l'attività investigativa finalizzata all' identificazione dei resti.

