Gli abiti usati al Nord Italia smaltiti illegalmente nel capannone casertano | scatta il sequestro

La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato un capannone di circa 600 metri quadrati a Capua, usato per smaltire illegalmente vestiti usati provenienti dal Nord Italia. Gli agenti hanno scoperto un’attività di stoccaggio e lavorazione non autorizzata, che durava da tempo. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico illecito di rifiuti nelle filiere produttive. Ora si cercano i responsabili e si valuta l’entità del danno ambientale.

Operazione della guardia di finanza in un opificio a Capua. Scoperti anche sei lavoratori in nero Un opificio di circa 600 metri quadrati adibito alla lavorazione e allo stoccaggio illecito di rifiuti è stato sequestrato nei giorni scorsi a Capua dalla Guardia di Finanza di Caserta, nell'ambito dei servizi di contrasto all'illegale gestione dei rifiuti nelle filiere produttive considerate a rischio nel territorio della cosiddetta "Terra dei Fuochi". L'operazione è stata condotta con il coordinamento della Prefettura di Caserta. All'interno del capannone, utilizzato da una società attiva nel commercio all'ingrosso di materiali di recupero, i finanzieri hanno rinvenuto circa 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, oltre a rifiuti misti di materiale plastico e cartaceo.

