Al Cinema la Compagnia la rassegna Cambia Uomo Cambia la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne
Al Cinema la Compagnia, la proiezione di film sulla violenza maschile contro le donne mira a sensibilizzare il pubblico. La scelta di questa rassegna deriva dall’aumento di episodi di violenza domestica negli ultimi mesi. Attraverso queste pellicole, si cerca di stimolare riflessioni e approfondire le cause profonde di questo problema. La proposta si inserisce in un percorso di cambiamento culturale che coinvolge più ambiti sociali e quotidiani. La serata si concluderà con un dibattito pubblico.
Il contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i luoghi di lavoro, le relazioni umane, i mezzi di comunicazione. Il cinema, al pari di altri media, può dare un importante contributo a questa battaglia culturale, affinché la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi si fermi. E’ in questa ottica che una realtà associativa fiorentina, “Impariamo a dire noi, comitato civico per il contrasto alla violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile” organizza da tre anni, al cinema La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e con l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, la rassegna cinematografica “Cambia Uomo Cambia”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
