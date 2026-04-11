Il contrasto alla violenza sulle donne | iniziative al Circolo La pagoda

Il Circolo La Pagoda di Pisa ha programmato una serie di eventi per il 17 aprile dedicati al contrasto della violenza sulle donne. Le attività includeranno incontri, dibattiti e momenti di sensibilizzazione rivolti alla comunità locale. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in un percorso di informazione e riflessione, con l’intento di approfondire il tema e promuovere una maggiore consapevolezza pubblica.

Pisa, 11 aprile 2026 – Il prossimo 17 aprile il Circolo promuoverà una serie di iniziative in collaborazione con La Casa della Donna di Pisa e l'Arsenale delle Apparizioni Aps volte ad accendere la riflessione, il confronto e la partecipazione, per ribadire con forza un messaggio chiaro: la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una responsabilità collettiva. Alle 18:30 ci sarà l’incontro con Serena Leoni, operatrice del Centro Antiviolenza, e con l’avvocata Ilaria Venuta. Un momento di ascolto e approfondimento per comprendere meglio una realtà che non può essere ignorata. A seguire sarà inaugurata, nel giardino del Circolo, la Panchina Rossa “Libere di essere", simbolo del sangue versato dalle troppe donne vittime ogni anno di violenza e femminicidio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il contrasto alla violenza sulle donne: iniziative al Circolo La pagoda Al Cinema la Compagnia la rassegna "Cambia Uomo Cambia", la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donneIl contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i...