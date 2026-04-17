Il Papa ha condannato con fermezza coloro che alimentano conflitti armati, definendoli “signori della guerra” e accusandoli di ignorare quanto rapidamente si possa distruggere ciò che si impiega una vita a ricostruire. Durante un discorso, ha scherzato sugli orecchini, affermando che sono per sua nipote. Le sue parole sono state accompagnate da un richiamo alla fragilità della pace e alla superficialità di chi alimenta le guerre.

"I signori della guerra fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere, ma spesso non basta una vita a ricostruire". Lo ha detto papa Leone a Bamenda, nel Camerun anglofono. "Fingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per uccidere e devastare, ma non si trovano le risorse necessarie a guarire, a educare, a risollevare. Chi rapina la vostra terra delle sue risorse, in genere investe in armi buona parte dei profitti, in una spirale di destabilizzazione e di morte senza fine". Per il pontefice "è un mondo a rovescio, uno stravolgimento della creazione di Dio che ogni coscienza onesta deve denunciare e ripudiare, scegliendo quell'inversione a U - la conversione - che conduce nella direzione opposta, sulla strada sostenibile e ricca della fraternità umana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un mondo a rovescio". L'attacco del Papa ai signori della guerra. Poi il siparietto sugli orecchini: "Sono per mia nipote"

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