Francesco Moser | Mi dimentico sempre il nome di mia nipote Non sono un nonno tenero Poi parla della famiglia Rodriguez

Francesco Moser, ex ciclista professionista nato nel 1951, ha raccolto 273 vittorie in carriera, diventando uno dei atleti italiani più vincenti nel settore. Recentemente ha ammesso di dimenticare spesso il nome di sua nipote e ha dichiarato di non essere molto affettuoso con i nipoti. Inoltre, ha parlato della famiglia Rodriguez, senza fornire dettagli specifici. La sua lunga esperienza nel ciclismo si distingue come uno dei traguardi più significativi della sua vita.

Classe 1951, Francesco Moser alle spalle ha una lunga carriera del mondo del ciclismo. Con 273 vittorie su strada da professionista, a oggi è uno dei ciclisti italiani con il maggio numero di successi. Da qualche anno il suo nome è legato anche alla cronaca rosa, essendo il papà di Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Francesco Moser non ricorda il nome della nipote, figlia di Ignazio e Cecilia: “Non sono un nonno tenero”Clara Isabel Moser, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, porta il nome della nonna materna di Cecilia.

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Francesco Moser e la risposta gelida sulla figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez: Mi dimentico sempre come si chiamaIl rapporto tra Francesco Moser e suo figlio Ignazio è spesso al centro del gossip, l'anno scorso alcune dichiarazioni abbastanza vaghe su ... isaechia.it

Francesco Moser glaciale con Ignazio e Cecilia Rodriguez: Non ricordo il nome di mia nipote, voglio facciano come dicoDalla nipotina Clara Isabel alle scelte di vita del figlio Ignazio, passando per gli aneddoti con la famiglia Rodriguez: l’ex campione di ciclismo si racconta senza filtri. libero.it

La nascita di un bambino cambia sempre gli equilibri, non solo nella vita dei genitori, ma anche della famiglia allargata. È il caso di Francesco Moser, padre di Ignazio e suocero di Cecilia Rodriguez. L'ex campione del ciclismo, 74 anni, non ha ancora preso c - facebook.com facebook

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