Calabria dimenticata | riscoperto il pittore Vincenzo Corrado e la sua arte del ‘900 Un talento restituito alla storia

La figura di Vincenzo Corrado torna alla ribalta dopo anni di oblio. La sua arte del ‘900, nascosta tra i ricordi dimenticati, viene ora riscoperta e valorizzata grazie a un nuovo volume dedicato alla sua vita e alle sue opere. È un passo importante per restituire alla Calabria un talento che rischiava di scomparire nel silenzio del passato.

Una riscoperta silenziosa, un atto di restituzione storica e affettiva che scuote le polveri del tempo: la figura di Vincenzo Corrado, pittore calabrese del Novecento, oggi rivive attraverso il volume “Vincenzo (Nello) Corrado. Vita e opere di un pittore calabrese del ‘900”, curato da Giuseppe Corrado e pubblicato da Libritalia Edizioni. Un lavoro che porta alla luce un talento rimasto a lungo ai margini del panorama artistico nazionale, un artista che ha saputo incarnare la dignità e la bellezza di una Calabria rurale agli albori del secolo scorso. L’opera, presentata oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta un invito a guardare oltre i riflettori della fama, verso quelle storie di artisti “periferici” che, pur lontani dai grandi circuiti, hanno contribuito in modo significativo alla ricchezza del patrimonio culturale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

