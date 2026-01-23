Il contadino che umiliò Ferrari | la vera storia di Ferruccio Lamborghini e del suo sogno

La storia di Ferruccio Lamborghini è quella di un imprenditore che, con determinazione e passione, trasformò un sogno in realtà. Nato nel 1916 a Renazzo, Ferruccio è noto soprattutto per aver dato vita a un’icona dell’automobilismo. Questa narrazione ripercorre gli eventi che lo portarono a sfidare le convenzioni, dimostrando come umiltà e visione possano cambiare il corso della storia.

Ferruccio Elio Arturo Lamborghini nacque il 28 aprile 1916 a Renazzo, una piccola frazione di Cento, in provincia di Ferrara. Figlio di agricoltori, Antonio Lamborghini ed Evelina Govoni, nulla nelle sue origini contadine faceva presagire che sarebbe diventato uno degli imprenditori più iconici del Novecento italiano, capace di creare un marchio automobilistico destinato a sfidare i giganti del settore. La passione per i motori e le macchine emerse presto nella vita del giovane Ferruccio. Dopo aver studiato tecnologie industriali a Bologna, trovò impiego in un'azienda che si occupava di revisionare automezzi dell'esercito.

