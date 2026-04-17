Un giovane arbitro di 18 anni proveniente da Manfredonia si unisce al settore calcio della UISP Foggia-Manfredonia. Il suo nome è Michele Russo. Questa nuova presenza fa parte di un percorso che si apre nel mondo dell’arbitraggio giovanile. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’attività sportiva locale, con un focus su giovani promesse in questa disciplina.

UNA NUOVA STORIA CHE INIZIA Nel settore calcio della UISP Foggia-Manfredonia entra un giovane arbitro: Michele Russo, 18 anni, di Manfredonia. Dopo un percorso formativo impegnativo e selettivo, ha conquistato sul campo (già prima di entrarci) la fiducia della commissione e del gruppo arbitri UISP. Oggi porta con sé entusiasmo, passione e voglia di crescere. Perché diventare arbitro non è solo conoscere le regole, è essere parte del gioco, nel modo più autentico. Adesso viene il bello: i campi, le partite, le emozioni vere.E di occasioni non ne mancheranno.Benvenuto Michele, lo sport ha bisogno di energia come la tua .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un giovane arbitro di Manfredonia: ecco Michele Russo

Notizie correlate

Leggi anche: Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia

Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18.