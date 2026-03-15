Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia

Al Teatro San Michele di Manfredonia si è svolta una rappresentazione teatrale della famiglia Chè, che ha coinvolto diverse generazioni e ha attirato un pubblico numeroso. L’evento si è tenuto nel Cine Teatro S. Michele e ha visto la partecipazione di attori locali e amatoriali, che hanno messo in scena uno spettacolo dedicato alla vita quotidiana della famiglia. La serata si è conclusa senza intoppi e con applausi.

Luogo: Cine Teatro S. Michele - Manfredonia Date (Aprile 2026): * Martedì 14 Con: Ciro Salvemini, Filomena Trotta, Camillo Renegaldo, Sipontina Verrini, Imma Rinaldi, Assunta Facciorusso, Teresa Grieco, Antonio Renegaldo, Angelica Renegaldo, Alex Francavilla, Matteo Caratù. Ritiro biglietti prenotati: MICHELA CIUFFREDA - ASSICURAZIONI - Tel. 0884.482220 - Corso Roma, 32 - Manfredonia Nota importante: I biglietti prenotati e non ritirati entro il giorno precedente la rappresentazione saranno rimessi in vendita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Chè famigghja scumbenète al Teatro San Michele di Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: “Il bene comune” in programmazione al Cinema San Michele di Manfredonia Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18.