Un giorno di smart working e voucher per le bollette | il piano Ue per disintossicarsi dal petrolio

L'Unione Europea propone di rendere obbligatorio almeno un giorno di smart working a settimana per tutti gli Stati membri. Inoltre, potrebbe essere introdotto un sistema di voucher per aiutare le famiglie a coprire le spese delle bollette. La misura fa parte di un piano volto a ridurre la dipendenza dal petrolio e promuovere pratiche più sostenibili. Le proposte sono in fase di discussione tra i paesi membri.

L'Ue raccomanderà agli Stati membri di rendere obbligatorio almeno un giorno di smart working a settimana. È questa, secondo l'Ansa, una delle misure contenute nella bozza del piano "Accelerate eu" che verrà presentato il 22 aprile. Tra i provvedimenti anche l'introduzione di voucher energetici.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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