Crisi energetica le raccomandazioni Ue | Smart working obbligatorio un giorno a settimana e giornate senz’auto in città
L’Unione Europea ha presentato una serie di raccomandazioni per affrontare la crisi energetica. Tra le misure proposte ci sono l’obbligo di smart working almeno un giorno alla settimana e l’introduzione di giornate senza auto in diverse città. Si prevedono anche tariffe agevolate per i trasporti pubblici, limiti alla temperatura negli edifici e voucher energetici destinati alle famiglie più vulnerabili. Le proposte mirano a ridurre il consumo e sostenere le famiglie in difficoltà.
Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Commissione europea raccomanda ai Paesi membri nella bozza del piano ‘ Accelerate Eu ‘, atteso il 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l’uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile. Alle amministrazioni si chiede di dare l’esempio su consumi e illuminazione, mentre per imprese e edifici si punta su maggiore efficienza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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