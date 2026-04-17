Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata | il piano UE contro il caro energia
La Commissione europea sta preparando il piano Accelerate Eu, che dovrebbe essere presentato il 22 aprile, con diverse proposte per affrontare il problema del caro energia. Tra le misure previste, l’obbligo di smart working almeno un giorno alla settimana e la riduzione dell’utilizzo dell’aria condizionata negli edifici pubblici e privati. Una bozza del testo circola già tra le istituzioni e i soggetti interessati.
La Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu, da presentare il 22 aprile, con delle proposte per contrastare il caro energia, ma una bozza del testo è già circolata. Tra le idee sottoposte ai Paesi europei c'è quella di spingere le aziende a introdurre almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, ma anche un limite all'aria condizionata negli edifici pubblici.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Carlo #Zampa a @radio_romanista : "Abbiamo una proprietà in smart working". Poi su #Ranieri... #ASRoma x.com