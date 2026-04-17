Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata | il piano UE contro il caro energia

La Commissione europea sta preparando il piano Accelerate Eu, che dovrebbe essere presentato il 22 aprile, con diverse proposte per affrontare il problema del caro energia. Tra le misure previste, l’obbligo di smart working almeno un giorno alla settimana e la riduzione dell’utilizzo dell’aria condizionata negli edifici pubblici e privati. Una bozza del testo circola già tra le istituzioni e i soggetti interessati.