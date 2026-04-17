Un campo di Subbuteo a cielo aperto tra Vomero e Arenella | l' iniziativa gratuita

Tra il Vomero e Arenella si terranno tre eventi gratuiti dedicati al Subbuteo, il gioco in miniatura che richiama il calcio. Le date sono il 18 aprile, il 23 maggio e il 20 giugno 2026, a partire dalle 10 del mattino. L'iniziativa offre l'opportunità di avvicinarsi a questa attività nel contesto di spazi all'aperto.

Tre appuntamenti per riscoprire il fascino del calcio in miniatura nel cuore del Vomero. Nei giorni 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.00, l’area picnic del Parco Mascagna si trasformerà in un campo da gioco a cielo aperto per ospitare gli incontri gratuiti di Subbuteo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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