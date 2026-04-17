Un B&B di Como chiuso per droga

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Como hanno condotto controlli approfonditi in vari esercizi commerciali e strutture ricettive situate tra Como, Olgiate Comasco, Cantù e Lurate Caccivio. Durante le verifiche, è stato chiuso un bed and breakfast della zona a causa di problemi legati alla presenza di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state parte di un’attività più vasta di controllo delle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza.

La polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sulle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, passando al setaccio nella giornata di ieri diversi esercizi tra Como, Olgiate Comasco, Cantù e Lurate Caccivio. Un’operazione capillare che ha coinvolto sale giochi, bar, negozi di.🔗 Leggi su Quicomo.it TGPrealpina 20/02/2026 | Controlli in centro: chiusi due negozi Notizie correlate Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via MilanoComo, 17 aprile 2026 – A gennaio, tramite l'app YouPol, alcuni cittadini avevano segnalato alla polizia la presenza di una possibile attività di... Como, spaccio di droga nonostante gli arresti domiciliari: 50enne e complice arrestati con droga e denaro.Un cinquantenne con precedenti penali, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Como per aver continuato a gestire... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Serie A, partita pazza nel posticipo. L'Inter vince per quattro a tre sul Como 1907 dopo il doppio svantaggio. La cronaca del Sinigaglia. Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via MilanoIl titolare non aveva trasmesso alla Questura i dati dell'alloggiante: il Questore sospende l'attività per dieci giorni. La segnalazione del sospetto traffico fatta traminete app YouPol ... msn.com Controlli della Polizia in provincia: chiuso un B&B per 10 giorniIspezionate otto attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, nessuna irregolarità riscontrata negli esercizi commerciali ... ciaocomo.it