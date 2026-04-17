Como l' ospite spaccia droga | chiuso un B&B in via Milano

A gennaio, cittadini di Como avevano segnalato tramite l'app YouPol attività sospette in un B&B di via Milano. Le forze dell'ordine hanno condotto un’indagine che ha portato alla chiusura dell’attività alberghiera. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e sono stati identificati alcuni soggetti coinvolti. La vicenda è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

Como, 17 aprile 2026 – A gennaio, tramite l'app YouPol, alcuni cittadini avevano segnalato alla polizia la presenza di una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un ospite che alloggiava all’interno di una delle stanze di un B&B di via Milano 217, a causa del via vai di gente, e soprattutto del forte odore di cannabis che spesso si sentiva. Apertura delle indagini Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Como, assieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno quindi iniziato un’attività di indagine che ha permesso di confermare quanto segnalato: la struttura era diventata una base di spaccio da...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via Milano Notizie correlate Dormiva in un B&b di via Milano da un mese e spacciava droga: denunciati l’ospite e il gestoreLa segnalazione era arrivata tramite l’app YouPol: un via vai continuo, a tutte le ore del giorno, con scambi rapidi di mano in mano davanti a un B&b...