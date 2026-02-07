Como spaccio di droga nonostante gli arresti domiciliari | 50enne e complice arrestati con droga e denaro

La polizia di Como ha arrestato un uomo di 50 anni che, nonostante fosse ai domiciliari, continuava a spacciare droga. La scoperta è arrivata durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno trovato il 50enne in possesso di sostanze stupefacenti e denaro. Il sospetto era già noto alle forze dell’ordine, ma questa volta la sua attività è stata interrotta definitivamente. L’uomo e il suo complice sono stati portati in Questura, pronti per le formalità di rito.

Un cinquantenne con precedenti penali, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Como per aver continuato a gestire un’attività di spaccio di droga, operando persino durante la detenzione. L’uomo, residente a Rodero, era stato condannato in precedenza per reati legati alla droga, ma secondo gli investigatori non aveva interrotto il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, trasformando la sua abitazione in un punto di rifornimento per tossicodipendenti, alcuni dei quali provenienti dalla Svizzera vicina. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Como, ha portato anche all’arresto di un 34enne di Arcisate, trovato in possesso di una quantità significativa di hashish, marijuana e cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Como Spaccio Ragusa, continuava a spacciare droga e usciva di casa nonostante gli arresti domiciliari: arrestato Spaccio di droga, colto in flagranza nonostante i domiciliari: 47enne arrestato Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Droga e armi nella casa di una 70enne: perquisizione e arresto a Francavilla Fontana Ultime notizie su Como Spaccio Argomenti discussi: Da Milano a Como col carico di droga nell’auto: 5 giovani fermati dalla polizia; Spaccio vicino ai boschi di Castell’Arquato: uno bloccato nei campi, l’altro mentre cerca di prendere l’aereo; Il giro di droga da oltre mezzo milione: ecco come si spacciava in via Canova; Traditi dall’odore acre di hashish: fermati in cinque in auto a Como con due etti di droga, scatta un arresto. QUESTURA DI COMO * : «LA POLIZIA DI STATO ARRESTA IL PUSHER, VIOLAVA GLI ARRESTI DOMICILIARI A RODERO.»La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne italiano di Rodero ... agenziagiornalisticaopinione.it Da Vimercate a Como con l’auto carica di droga: trovati due etti e mezzo di hashishA insospettire immediatamente i poliziotti non sono stati solo gli atteggiamenti tesi e nervosi dei ragazzi, ma soprattutto il forte odore acre, inequivocabile, che proveniva dall’abitacolo. mbnews.it CRONACA - CARABINIERI: STRETTA SULLO SPACCIO DI STUPEFACENTI: I Carabinieri hanno arrestato due pusher e sequestrato marijuana e hashish. Continua la lotta contro il commercio di droghe da parte dei Carabinieri di Senigallia. Due sequestri co facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.