Coltello alla gola della cassiera e fuga | arrestato per una rapina a Marchirolo avvenuta a dicembre

Questa mattina, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Varese. Era ritenuto l’autore di una rapina avvenuta a dicembre nel negozio DPiù di Marchirolo, quando minacciò la cassiera con un coltello alla gola e poi fuggì con il bottino. Ora si trova in cella, in attesa di essere giudicato.

Marchirolo (Varese), 29 gennaio 2025 – È finito in carcere un 42enne italiano, ritenuto l’autore del colpo messo a segno il 7 dicembre 2025 all’interno del DPiù di Marchirolo. I Carabinieri della Stazione del paese hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Varese. Il colpo al supermercato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era entrato nel supermercato intorno alle 8.30 del mattino, in un orario in cui il punto vendita iniziava ad animarsi. Travisato e armato di coltello, aveva finto una normale spesa prelevando una bottiglia di alcolici, per poi dirigersi verso le casse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

