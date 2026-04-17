In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa | 24enne assolto a Napoli

Un giovane di 24 anni è stato ufficialmente assolto a Napoli dopo aver trascorso quasi un anno in carcere con l’accusa di aver partecipato a una rapina che non ha mai commesso. Durante il processo sono emersi elementi che dimostrano come l’uomo conoscesse la presunta vittima e che non ci siano prove a sostegno dell’accusa di rapina. La sentenza ha riconosciuto l’innocenza del imputato, che ora potrà tornare in libertà.

Nel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina.🔗 Leggi su Fanpage.it Anziana rapinata a Napoli Notizie correlate Prima l'aggressione con rapina alla stazione, poi l'evasione dai domiciliari: 24enne finisce in carcereIl giovane si trovava agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di un'aggressione con rapina a un ragazzo di 17 anni Lo scorso 4... Paura per una commessa aggredita a Novi Ligure durante una rapina, denunciato un 35enneUn uomo di 35 anni è stato denunciato per rapina ai danni di un negozio nel centro cittadino di Novi Ligure (Alessandria). Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'La Gradiva' in Concorso alla Semaine. Pompei e Napoli protagoniste; CASAGIOVE - Deve scontare quasi 7 anni di carcere, arrestato 32enne; Della prima regista italiana resta pochissimo; Assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021, altre cinque condanne: quasi trent’anni di carcere. In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa: 24enne assolto a NapoliNel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina ... fanpage.it In carcere per rapina mai compiuta, tribunale lo assolveHa trascorso quasi un anno in carcere per una rapina mai compiuta. È la vicenda del marocchino 24enne Bourial Zakaria, assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste dal tribunale di Napoli ... ansa.it Il Napoli potrebbe decidere di non rinnovare i contratti in scadenza di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola: secondo voi, è la scelta giusta o li avresti tenuti in squadra facebook