In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa | 24enne assolto a Napoli

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni è stato ufficialmente assolto a Napoli dopo aver trascorso quasi un anno in carcere con l’accusa di aver partecipato a una rapina che non ha mai commesso. Durante il processo sono emersi elementi che dimostrano come l’uomo conoscesse la presunta vittima e che non ci siano prove a sostegno dell’accusa di rapina. La sentenza ha riconosciuto l’innocenza del imputato, che ora potrà tornare in libertà.

Nel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Anziana rapinata a Napoli

Video Anziana rapinata a Napoli

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