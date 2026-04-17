Un alloggio gratis per le famiglie dei bambini in ospedale | open day a Casa Frizzi

Un evento aperto al pubblico si svolge presso Casa Frizzi, una struttura gestita dall’Unitalsi della sezione lombarda. L’occasione è un open day rivolto alle famiglie dei bambini ricoverati in ospedale, con l’obiettivo di far conoscere questa casa di accoglienza. L’organizzazione, nota per il trasporto di ammalati verso Lourdes e altri santuari internazionali, ha deciso di aprire le sue porte a chi ha sostenuto e sostiene questa realtà.

L’Unitalsi della sezione lombarda, cioè l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, apre le porte di Casa Frizzi in occasione di un open day dedicato a chi ha sempre sostenuto e continua a sostenere questa realtà: è una casa di accoglienza che offre.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ospedale del Valdarno: continuano gli incontri di preparazione al parto e gli open day del punto nascita “Amico dei Bambini”Arezzo, 04 febbraio 2026 – Continuano anche nel 2026 gli appuntamenti informativi dedicati alla preparazione al parto, promossi dal reparto di... Asili nido comunali, porte aperte per le famiglie: tutte le date degli open dayANCONA- Manca poco all’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per il prossimo anno educativo 20262027 e nell’attesa sono in programma gli... Contenuti di approfondimento Un alloggio gratis per le famiglie dei bambini in ospedale: open day a Casa FrizziSi potrà accedere nella sede di via Amadeo 90 (zona Ortica) dalle 10 alle 18. Unitalsi: Un modo per dire grazie ... milanotoday.it La casa degli amici di Giulia, a Cagliari un alloggio gratuito per i bimbi malati di cancro e le loro famiglieGiulia aveva tanti sogni, che non ha potuto esaudire in vita poiché un tumore maligno le ha strappato la vita a soli 10 anni nel 2018. Uno di questi sogni era dare la possibilità ai bambini malati ... unionesarda.it