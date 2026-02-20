Ultimissime Juve LIVE | le richieste di Spalletti per il rinnovo Ufficiale la quarta maglia

Luciano Spalletti ha chiesto alla Juventus un nuovo contratto, motivando la richiesta con il suo entusiasmo per il progetto e con il desiderio di contribuire alla squadra. La società, dopo aver valutato le sue proposte, sta considerando le condizioni migliori per entrambe le parti. Nel frattempo, la Juventus ha ufficializzato la quarta maglia, caratterizzata da dettagli innovativi e colori vivaci. Queste novità arrivano in un momento di grande fermento per il club, che prepara il futuro con nuove strategie. La situazione continua a evolversi rapidamente.

Ultimissime Juve LIVE – 20 febbraio 2026. Quarta maglia Juve 202526: ufficiale il nuovo kit bianconero. Il comunicato, i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTO. Ore 10.10 – Quarta maglia Juve 202526: ufficiale il nuovo kit bianconero. Il comunicato, i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTO Rinnovo Spalletti, per firmare il tecnico toscano chiede questo.