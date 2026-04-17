Ultimissime Inter LIVE | le novità di formazione in vista del Cagliari Dimarco si racconta

Nelle ultime ore, le notizie riguardanti la squadra nerazzurra sono state aggiornate in tempo reale. Tra gli argomenti principali ci sono le novità sulla preparazione in vista della partita contro il Cagliari e le dichiarazioni del difensore che si è raccontato ai media. La redazione di Inter News 24 fornisce un riepilogo delle notizie più recenti, offrendo un quadro completo delle ultime novità provenienti dall’ambiente nerazzurro.