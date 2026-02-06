Ultimissime Inter LIVE | Sommer parla del proprio futuro Le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di Dimarco

La situazione in casa Inter si fa sempre più interessante. Sommer ha parlato del suo futuro, mentre Chivu lavora per il Sassuolo e ci sono novità sul rinnovo di Dimarco. La giornata è ricca di aggiornamenti in tempo reale, con i tifosi che seguono passo dopo passo le mosse della società.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 6 FEBBRAIO. Sommer rompe il silenzio: «Nelle prossime settimane incontro con l’Inter per discutere il futuro». Due le alternative allo svizzero. Sommer, portiere dell’Inter, ha preso posizione sul proprio futuro: nelle prossime settimane incontro coi nerazzurri Sassuolo Inter, rivoluzione totale tra i primi 11: il punto sugli infortunati e la probabile formazione nerazzurra Sassuolo Inter, Chivu prepara il match di campionato tra rientri d’eccezione e assenze pesanti, sotto gli occhi attenti di un ospite speciale Rinnovo Dimarco, il piano dell’Inter è chiaro: tutti i dettagli e le cifre della trattativa Rinnovo Dimarco, l’Inter vuole trattenere il proprio esterno sinistro: ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le cifre Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Questa mattina l’Inter ha annunciato le scelte di Chivu per la partita contro il Sassuolo.

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e possibili trasferimenti.

Argomenti discussi: Inter padrona anche a Cremona: segnano Lautaro e Zielinski, Chivu a +8 sul Milan; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; Le probabili formazioni della 23^ giornata; Formazioni ufficiali Cremonese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Bonazzoli, Vardy, Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Carlos Augusto.

