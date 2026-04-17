Ultimissime Inter LIVE | il piano di recupero per Bastoni le novità di formazione in vista del Cagliari

Sono state diffuse le ultime notizie riguardanti l'Inter, con aggiornamenti sul piano di recupero di Bastoni e cambiamenti nella formazione in vista dell'incontro con il Cagliari. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle novità più recenti provenienti dal club nerazzurro, offrendo un quadro dettagliato delle decisioni prese e delle strategie adottate in vista della prossima partita.

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