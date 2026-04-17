Uk uccide la moglie senza mai rivelare dove ha seppellito il corpo | Glyn Razzell scarcerato dopo 24 anni

Un uomo britannico, condannato nel 2002 per aver ucciso la moglie di 41 anni, è stato scarcerato dopo aver trascorso 24 anni in prigione. Durante questo lungo periodo, l’uomo non ha mai fornito indicazioni sulla posizione del corpo della vittima, che non è stato mai ritrovato. La vicenda ha attirato l’attenzione per la durata della detenzione e per la mancanza di risposte riguardo alla scomparsa della donna.