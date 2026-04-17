Uk uccide la moglie senza mai rivelare dove ha seppellito il corpo | Glyn Razzell scarcerato dopo 24 anni
Un uomo britannico, condannato nel 2002 per aver ucciso la moglie di 41 anni, è stato scarcerato dopo aver trascorso 24 anni in prigione. Durante questo lungo periodo, l’uomo non ha mai fornito indicazioni sulla posizione del corpo della vittima, che non è stato mai ritrovato. La vicenda ha attirato l’attenzione per la durata della detenzione e per la mancanza di risposte riguardo alla scomparsa della donna.
Nel 2002 uccise la moglie Linda, 41 anni, e in tutti questi anni non mai rivelato dove si trova il corpo. Ora Glyn Razzell, oggi 66enne, sarà scarcerato dopo aver ottenuto la libertà condizionale. La decisione ha suscitato polemiche, soprattutto tra i familiari della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it
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