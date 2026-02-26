Scompare nel nulla dopo una festa dopo 20 anni arrestate due persone per l'omicidio di Lisa | corpo mai trovato

Dopo vent’anni di silenzio, due persone sono state arrestate nel Regno Unito per la scomparsa di una giovane donna. La ragazza era scomparsa dopo una festa in un campeggio, e da allora nessuno aveva più notizie di lei. Le autorità hanno deciso di agire, portando avanti un procedimento che coinvolge le persone arrestate. La ricerca del corpo continua senza sosta.

Un uomo e una donna sono stati arrestati nel Regno Unito in relazione alla scomparsa e all'omicidio di Lisa Dorrian: la svolta dopo 20 anni, la ragazza sparì dopo una festa in un campeggio e il corpo non è mai stato ritrovato.