Sapeva di essere sieropositivo ma ha stuprato l' amica della moglie | chiesti 24 anni

Un uomo è stato accusato di aver stuprato un’amica della moglie, nonostante fosse a conoscenza della propria sieropositività. La vicenda si è svolta in modo che coinvolge una relazione tra le parti, con l’uomo che avrebbe agito senza protezioni. La richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero è di 24 anni di reclusione.

Sapeva di essere sieropositivo, ma nonostante questo avrebbe violentato un'amica della moglie senza usare protezioni. La donna ha contratto l'hiv ed è morta. Con questa accusa un uomo di 65 anni è a processo davanti alla Corte di Assise di Napoli e la Procura ha chiesto una condanna a 24 anni di. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Matera, ragazzo di 20 anni arrestato per aver stuprato l’amica 16enneUn ventenne della provincia di Matera è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver stuprato una sua conoscente di 16 anni. Violentata da sieropositivo, muore di Aids: pm chiede 24 anni per l'uomoChiesta una condanna a 24 anni di carcere per un uomo di circa 65 anni imputato davanti alla Corte di assise di Napoli per omicidio volontario e...