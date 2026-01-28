Santa Croce sull' Arno chiuso per lavori l' ufficio postale

Da lunedì 9 febbraio, l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno resterà chiuso per alcuni giorni. Poste Italiane ha deciso di intervenire per migliorare i servizi e rendere l’accoglienza più efficiente. Nei prossimi giorni, i cittadini dovranno usare altri uffici o servizi alternativi.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno da lunedì 9 febbraio sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Santa Croce sull’Arno la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, da un container posto nel parcheggio dell’ufficio postale in via Niccolò Copernico 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, il sabato fino alle ore 12.35, dotato di ATM Postamat attivo h24 e sala consulenza.🔗 Leggi su Pisatoday.it

