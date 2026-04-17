La Lega Calcio ha annunciato ufficialmente data e orario della partita tra la squadra di casa e il Napoli, che si svolgerà durante la 35esima giornata di campionato. La comunicazione riguarda le modalità di svolgimento dell’incontro e sarà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Lega. La data stabilita per il match è stata resa nota, così come l’orario di inizio.

La Lega Calcio ha comunicato date ed orari della 35esima giornata di campionato. Il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo in trasferta contro il Como di Fabregas sabato 2 maggio alle 18.00 e la gara sarà visibile su Dazn. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ufficiale data ed orario di Como-Napoli

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