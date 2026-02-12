Dopo giorni di incertezza, la Lega Serie A ha confermato data e orario della partita tra Cremonese e Milan. L’incontro si giocherà tra poche settimane, senza ulteriori rinvii, alla data stabilita. I tifosi aspettano di sapere quando potranno vedere le due squadre in campo.

Dopo giorni di incertezza è ufficialmente arrivata la conferma da parte della Lega Serie A. Cremonese-Milan, gara valida per la 27esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026, si giocherà domenica 1° marzo 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Ecco, di seguito, la nota del Milan. (Fonte acmilan.com) - La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite che comporranno la 27ª giornata del nostro campionato, che si disputerà tra la fine del mese di febbraio e l'inizio di marzo. In questa occasione, il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite della Cremonese allo stadio Giovanni Zini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, ufficiale: ecco data e orario del match, i dettagli

Approfondimenti su Cremonese Milan

MILAN-CREMONESE, la REAZIONE di Modric in panchina

Ultime notizie su Cremonese Milan

