Ue | un giorno di smart-working obbligatorio contro la crisi energetica Voi lo accettereste?

L'Unione Europea ha deciso di introdurre un giorno di smart-working obbligatorio per fronteggiare la crisi energetica. La misura mira a ridurre i consumi di energia nelle aziende e negli uffici pubblici. La decisione sarà valida per tutto il territorio degli stati membri e si applicherà in un giorno stabilito a livello comunitario. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ue: un giorno di smart-working obbligatorio contro la crisi energetica. Voi lo accettereste? Notizie correlate Crisi energetica, le raccomandazioni Ue: “Smart working obbligatorio un giorno a settimana e giornate senz’auto in città”Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le... Smart working obbligatorio e stop alle auto. Cosa prevede la bozza del piano Ue contro la crisi energeticaRoma, 17 aprile 2026 – Nonostante le “buone sensazioni” di Donald Trump la guerra con l’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz continuano a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Smart working: quali sono gli effetti sulla riduzione dei costi per imprese e lavoratori; Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia; L’andamento dello smart working italiano: tra sfide interne e implicazioni demografiche. Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energiaLa Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu, da presentare il 22 aprile, con delle proposte per contrastare il caro energia, ma una bozza del ... fanpage.it Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per disintossicarsi dal petrolioTaglio dei consumi, deroga agli aiuti di Stato e una norma per rendere l'elettricità più conveniente delle fonti fossili: cosa sappiamo sul piano accelerate Eu che sarà presentato il 22 aprile ... cataniatoday.it Il giorno dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su Il Fatto Quotidiano dal titolo 'L'automa Salis, finta sinistra dal volto 'instagrammabile'', la sindaca di Genova commenta e non nasconde il proprio dispiacere - facebook.com facebook