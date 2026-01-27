A partire da agosto 2026, molti ristoranti in Europa non offriranno più bustine monouso. Le nuove regole Ue vietano l’uso di queste confezioni in molte attività di ristorazione veloce. I locali devono adattarsi, eliminando questa pratica comune e puntando su alternative sostenibili. La norma mira a ridurre l’impatto ambientale e cambierà le abitudini di molti clienti.

Da agosto 2026, sedersi a tavola in molti ristoranti europei significherà notare un cambiamento piccolo solo all’apparenza, ma concreto: alcune abitudini diffuse nella ristorazione veloce non saranno più possibili. Il nuovo regolamento Ue Ppwr (Packaging and packaging waste regulation), entrato ufficialmente in vigore a gennaio 2025, mette infatti un freno alle bustine monouso e spinge locali e strutture ricettive a ripensare forniture e servizio. Non si tratta di un dettaglio tecnico: l’intervento punta a incidere su oggetti quotidiani che finiscono facilmente tra i rifiuti. E, di conseguenza, a cambiare anche il modo in cui bar, pizzerie, ristoranti e hotel organizzano la gestione dei prodotti a disposizione del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nei ristoranti stop alle bustine monouso: le nuove regole Ue e quando scattano

Approfondimenti su Ristoranti Ue

A partire dall’estate, i ristoranti europei dovranno rispettare il nuovo divieto di utilizzare bustine monouso per condimenti, salse, olio, aceto e zucchero.

A partire da agosto, l’Unione Europea introduce nuove restrizioni che vietano l’uso di bustine monouso di ketchup, maionese, salse, olio e aceto nei ristoranti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ristoranti Ue

Argomenti discussi: Stop alle bustine monouso: cosa cambia davvero nei bar e nei ristoranti con le nuove regole europee; Ue, nuove regole imballaggi: cosa cambia per le bustine monouso; Stop alle bustine di ketchup, maionese, olio e sale nei ristoranti; Bustine di ketchup e maionese addio: le nuove regole nei ristoranti europei.

Stop alle bustine monouso: cosa cambia davvero nei bar e nei ristoranti con le nuove regole europeeIl Regolamento UE sugli imballaggi introduce un percorso graduale che porterà dal 2030 al divieto di molte monodosi in plastica nel settore Horeca, dal ketchup allo zucchero, con l’obiettivo di ridurr ... consumerismo.it

BUSTINE MONOUSO Stop alle bustine monouso e ai mini flaconi: i nuovi divieti UeNei ristoranti dell’Unione europea non sarà più consentito l’uso di bustine monouso per ketchup, maionese, olio e aceto ... statoquotidiano.it