Iran | gli Usa volevano rubare l’uranio non salvare il pilota Ue | attacchi alle centrali illegali – La diretta

Dopo 38 giorni di trattative, si protrae la tregua di 45 giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran, nel contesto della Guerra del Golfo. Mentre le tensioni aumentano, le accuse si moltiplicano: gli Stati Uniti avrebbero tentato di impossessarsi dell’uranio, invece di intervenire per salvare un pilota, secondo alcune fonti. L’Unione Europea ha condannato gli attacchi alle centrali nucleari, qualificandoli come illegali.

Una tregua di 45 giorn i. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Trump minaccia nuovi attacchi su ponti e centrali. Teheran: “Abbattuto F-35 Usa, morto il pilota” – Diretta(Adnkronos) – Nuova minaccia di Donald Trump all'Iran: se non verrà raggiunto un accordo, gli Stati Uniti sono pronti a colpire infrastrutture...

Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all’inferno» – La direttaNel trentasettesimo giorno del conflitto, le forze speciali americane hanno recuperato il secondo pilota disperso in territorio iraniano dopo...

Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

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Perché l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dagli Usa, sarà guerra totaleIl fattore tempo premia la Repubblica Islamica, progettata per resistere a un conflitto prolungato in cui per giunta tiene in scacco lo Stretto di Hormuz e la globalizzazione. Trump ha pochissima ... quifinanza.it

Gli USA hanno tratto in salvo anche il secondo pilota dell'F?15 abbattuto in Iran: Trump ha annunciato il successo dell’operazioneGli Stati Uniti hanno condotto un’operazione di ricerca e salvataggio in Iran, portando in salvo il secondo membro dell'equipaggio dell’F?15 abbattuto sull’Iran. Il presidente Donald Trump ha ... tag24.it

L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com